Chi è Cosmo, il cantautore professore di filosofia

globalist Modifica articolo

3 Novembre 2022 - 18.11

Preroll

Musicista e insegnante: Cosmo è una cantautore e professore di filosofia di 39 anni. Originario di Ivrea, Cosmo è noto per canzoni come: Sei la mia città, Quando ho incontrato te, L’Ultima festa e Le Voci. Cosmo è stato Sanremo 2022 per la serata cover e duetti per accompagnare La rappresentante di lista, insieme a Margherita Vicario e Ginevra Lubrano, insieme hanno cantato Be My Baby di The Ronettes.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Marco Jacopo Bianchi, in arte Cosmo, nasce a Ivrea il 21 febbraio del 1982. Jacopo si appassiona alla musica fin da bambino, soprattutto al canto. Dopo il diploma, Jacopo si iscrive alla facoltà di Filosofia e, dopo la laurea trova subito impiego come professore di storia e italiano presso un’Istituto commerciale.

Middle placement Mobile

Nel 2002 fonda il gruppo Drink to Me (unito fino al 2012), insieme a Pierre Chindemi e Carlo Casalegno. Il gruppo pubblica 4 album e 3 EP. È il 2012 quando Marco comincia a farsi conoscere come Cosmo e, tra l’ottobre e il dicembre dello stesso anno, pubblica online 3 sue cover. Cosmo pubblica il suo primo album nel 2013 e, nello stesso anno, si esibisce in vari festival e collabora con Colapesce. Il successo nazionale per Cosmo arriva nel 2017 grazie al successo che riscuote il suo singolo Sei la mia città. Al successo del singolo seguono gli altri successi di: Turbo, Quando ho incontrato te e Greta Thunberg-Lo stomaco (in collaborazione con Marracash). Cosmo ha all’attivo 4 album pubblicato con i Drink to Me e altri 4 da solista.

Dynamic 1

Come detto Jacopo, subito dopo la laurea in filosofia, ha comincia ad insegnare italiano e storia in un’Istituto Commerciale. Nel 2002, ha fondato un gruppo, i Drink to me.