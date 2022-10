Damon Lindelof sarà lo sceneggiatore del nuovo film di Star Wars

redazione Modifica articolo

26 Ottobre 2022 - 00.16 Culture

Preroll

In queste ultime ore sono emersi nuovi dettagli sul film Star Wars. Secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter e da Variety, la sceneggiatura del prossimo lungometraggio, che uscirà per Lucasfilm, sarà scritta da Damon Lindelof, produttore televisivo noto per aver realizzato la sceneggiatura di diverse serie, tra cui The Watchmen, The Leftovers – Svaniti nel nulla e Prometheus ma, conosciuto soprattutto per aver collaborato con J.J. Abrams e Jeffrey Lieber alla serie Lost.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Disney e Lucasfilm stanno svolgendo il progetto in completa segretezza, quindi non si conoscono molti dettagli del nuovo film. Le poche notizie che sono state fatte trapelare sembrano confermare che Lindelof abbia concepito questo nuovo lungometraggio come un film autonomo, pur riprendendo alcuni personaggi dalla trilogia sequel di Star Wars, che si svolgerà dopo gli eventi di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, uscito nel 2019.

Middle placement Mobile

Inoltre, sembrerebbe che ad affiancare Lindelof nella stesura della sceneggiatura sarà Justin Britt-Gibson, mentre per la direzione del film si parla di una trattativa aperta con Sharmeen Obaid-Chinoy, la regista che per Disney ha già firmato due episodi di Ms. Mavel, basata sull’omonimo personaggio della Marvel Comics, e che ha diretto i cortometraggi Saving Grace e A Girl in the River: the Price of Forgiveness, entrambi vincitori dell’Oscar.

Dynamic 1

Oltre a firmare per la regia di Star Wars, Sharmeen Obaid-Chinoy sarà impegnata anche nella direzione di Brilliance, il nuovo film fantascientifico scritto da Akiva Goldsman e il cui protagonista sarà interpretato dall’attore Will Smith.

Non si conosce altro sull’uscita di questo nuovo progetto cinematografico, ma è stato constatato che ci saranno tanti appuntamenti per la saga di Star Wars, di cui uno senza titolo che potrebbe uscire a dicembre del 2025.