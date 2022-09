Woody Allen dà l'addio al cinema, il regista annuncia il ritiro: "Questo sarà il mio ultimo film"

globalist

19 Settembre 2022 - 09.47

Preroll

Woody Allen si ritira dal cinema. Il regista di capolavori immortali come Manhattan e Io & Annie, ha annunciato la sua decisione in un’intervista allo spagnolo “La Vanguardia”. Woody Allen si ritira dal mondo del cinema per concentrarsi sulla sua vena romanziera. Non prima, però, di portare a compimento il suo ultimo film, Wasp 22.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’annuncio del ritiro di Woody Allen dai grandi schermi non è però un fulmine a ciel sereno: non era un mistero, infatti, che la sua passione per il cinema stesse svanendo. Ne aveva già parlato all’inizio dell’anno in un Instagram Live con l’attore Alec Baldwin: “Gran parte del brivido è sparito. Ora fai un film e ti ritrovi per un paio di settimane in un cinema, e poi passi allo streaming o al pay per view. Non è lo stesso. Non è così divertente per me.”

Middle placement Mobile

Nell’intervista al quotidiano spagnolo, Woody Allen ha poi spiegato come l’umorismo sia più complesso nei film, raccontando anche dell’ansia che provava durante le prime quando aspettava le risate del suo pubblico.

Dynamic 1

Vorrebbe ora dedicarsi unicamente alla stesura di un romanzo, concentrando lì la sua vena umoristica, come dichiarato da lui stesso: “Il lettore di un libro è solo, rilassato in poltrona, non impegnato in un atto sociale. Legge e a volte trova qualcosa di divertente ma non ha bisogno di ridere ad alta voce, come il pubblico del cinema. Il lettore può semplicemente sorridere o apprezzare qualche dettaglio che lo ha colpito”.

Dunque non resta che attendere con l’amaro in bocca l’ultima opera cinematografica di Allen. Non è ancora nota la data di uscita di Wasp 22 ma pare che il film verrà girato a Parigi e che la storia sarà molto simile agli amatissimi Match Point e Midnight in Paris.