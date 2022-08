Mostra del Cinema di Venezia al via: tutte le curiosità

globalist

31 Agosto 2022 - 16.23 Culture

Questa sera, mercoledì 31 agosto alle ore 19, prenderà il via al Lido la 79^ edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, alla presenza di due superstar del cinema: Catherine Deneuve e Julianne Moore. La prima riceverà nel corso della serata il Leone d’oro alla carriera, mentre la seconda è presente in qualità di presidente di giuria.

All’interno della giuria internazionale ci saranno anche Mariano Cohn (Argentina) regista, sceneggiatore e produttore; dall’Italia Leonardo Di Costanzo, regista e sceneggiatore; la sceneggiatrice Audrey Diwan; l’attrice iraniana Leila Hatami; Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna) scrittore e sceneggiatore e il regista, sceneggiatore e produttore spagnolo Rodrigo Sorogoyen.

Al completo anche la giuria Orizzonti con la regista, sceneggiatrice e produttrice Isabel Coixet (presidente); la regista italiana Laura Bispuri; Antonio Campos (USA), regista, sceneggiatore e produttore; Sofia Djama (Algeria), regista e scrittrice ed Edouard Waintrop (Francia) critico e programmatore.

Per l’opera prima ‘Luigi De Laurentiis’ a giudicare ci saranno infine come presidente il regista Michelangelo Frammartino; il regista polacco, Jan P. Matuszynski; la portoghese Ana Rocha de Sousa, regista, sceneggiatrice e artista; l’attrice Usa Tessa Thompson e Rosalie Varda, produttrice e costumista francese.

Dopo la cerimonia di inaugurazione sarà proiettato in concorso il film White Noise, scritto e diretto da Noah Baumbach, con Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Edinger. Distribuito da Netflix, il film dai toni scuri e a volte apocalittici sembra davvero perfetto per il nostro tempo. Di scena i tentativi di una famiglia americana contemporanea nell’affrontare non solo i conflitti mondani della vita quotidiana, ma anche i misteri universali dell’amore e della morte, e la possibilità della felicità in un mondo incerto. White Noise è basato sul libro omonimo di Don DeLillo, scritto per lo schermo e diretto dallo stesso Baumbach.

Tra gli ospiti sono attesi anche il Presidente della Camera Roberto Fico e il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, ma nessuna cena ufficiale per il terzo anno consecutivo visto il particolare momento storico provato da pandemia e guerre.

La serata sarà trasmessa in diretta su Rai Movie con la conduzione dall’attrice Rocío Muñoz Morales.