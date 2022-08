La raccolta di Paul Allen all’asta a New York

redazione

27 Agosto 2022 - 18.49

Il prossimo novembre avrà luogo a New York una vendita organizzata da Christie’s, che metterà all’asta la collezione di Paul Allen, defunto cofondatore di Microsoft. Le cifre sono da capogiro: la valutazione della raccolta è di oltre un miliardo di dollari, potrebbe trattarsi di un record assoluto.

Per l’occasione saranno esposte oltre centocinquanta opere, tra cui spicca il quadro La montagna Sainte-Victoire di Paul Cézanne, il cui valore supera i cento milioni di dollari. Altra opera di autentica caratura che sarà battuta all’asta è il dipinto espressionista astratto Small false start del pittore americano Jasper Johns, stimato oltre cinquanta milioni di dollari.

Tutti i proventi della vendita saranno devoluti in beneficenza, destinati a iniziative filantropiche indicate dallo stesso Paul Allen. L’attuale record per una singola collezione è stato stabilito lo scorso maggio dalla coppia americana Harry e Linda Macklowe, con 922 milioni di dollari in diverse aste da Sotheby’s.

Allen è morto di cancro nel 2018 all’età di sessantacinque anni, ma aveva lasciato il gruppo Microsoft nel 1983, sia per problemi di salute sia per il deterioramento dei rapporti con Bill Gates. Era un appassionato collezionista e in diverse occasioni aveva condiviso le opere della sua raccolta prestandole ai maggiori musei del mondo.