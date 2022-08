Dopo sei anni i Coldplay tornano in Italia

redazione

24 Agosto 2022 - 18.40 Culture

Qualche mese fa avevano dichiarato che a partire dal 2025 non avrebbero più realizzato nessun album, ma solo live e qualche collaborazione mentre, proprio in questi giorni, reduci da sei serate da tutto esaurito al Wembley Stadium di Londra, i Coldplay hanno sorpreso tutti con l’annuncio di nuovi spettacoli previsti per l’estate del 2023 e che si terranno negli stadi europei.

Le città dell’ultimo tour della band britannica, intitolato Music of The Spheres Word Tour, tratto dall’omonimo ultimo album, sono state comunicate tramite la presentazione del video del nuovo singolo Humankind, avvenuta in anteprima la scorsa settimana, e prevedono tappe in Portogallo, Spagna, Italia, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi. Altre date sono poi state confermate anche per il sud-est asiatico, il Nord America e il Regno Unito, in particolare a Manchester e Cardiff.

Si percepisce sin da ora la trepidazione dei fans italiani della band, che dopo essere stata in Italia sei anni fa con i concerti tenutisi il 3 e il 4 luglio 2017 allo Stadio San Siro di Milano, ritorna con l’aggiunta di una data.

Per il momento infatti, il tour italiano dei Coldplay prevede tre tappe: il 21 giugno 2023 a Napoli presso lo Stadio Diego Armando Maradona e, il 25 e 26 giugno 2023 a Milano, presso lo Stadio San Siro.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 del 25 agosto 2022, oltre che nei punti vendita autorizzati, su Ticketmaster, Ticketone e VivaTicket mentre, potranno comprarli in anteprima il 24 agosto 2022, sempre dalle ore 10:00, gli utenti di My Live Nation, al quale si può accedere registrandosi gratuitamente qui.

Dal 1997, anno in cui si è formata, la band capitanata da Chris Martin ha collezionato una serie di successi dietro l’altro, contando il tour da record realizzato nel marzo 2022 in America Latina, Nord America ed Europa, per il quale sono stati venduti più di quattro milioni di biglietti, e le iniziative di sostenibilità che prevedono la realizzazione di spettacoli completamente alimentati da energia rinnovabile in quasi tutte le città.

Visti questi grandi successi non si può prevedere altro che, anche per il Music of The Spheres Word Tour, vendite pari, se non addirittura superiori, a quelle ottenute con il tour precedente.