Fa il suo ritorno in libreria una storica antologia di Fernando Pessoa

redazione

17 Agosto 2022 - 20.37 Culture

Preroll

Fernando Pessoa è un autore centrale in tutto il panorama letterario occidentale e infatti, proprio a dimostrazione della sua grandezza, l’editoria continua ad esplorarne con successo la produzione artistica.

OutStream Desktop

Top right Mobile

È passato pochissimo tempo da quando, nell’estate dello scorso anno, era stata pubblicata una ricchissima biografia: Pessoa: An Experimental Life a cura dello studioso americano – finalista al Pulitzer lo scorso maggio – Richard Zenith.

Middle placement Mobile

Eppure, l’editoria portoghese non smette di indagare e scoprire la produzione di Fernando Pessoa. Infatti, in un momento in cui dal famoso baule in cui lo scrittore accumulava suoi “pizzini” poetici non emergono nuovi inediti, tuttavia, sono rinvenute alcune vecchie pubblicazioni utili per mettere a fuoco con più precisione il percorso alla fama di un poeta che morì nella sua Lisbona e che solo di recente è stato riconosciuto fra i più importanti di tutto il Novecento letterario.

Dynamic 1

Oggi la casa editrice Presença riporta in libreria una delle prime antologie dedicate alla produzione del maestro portoghese. Un libro storico e di capitale importanza per capire Pessoa, pubblicato al tempo – 1942 l’anno – a cura del critico Adolfo Casais Monteiro. Quest’ultimo fu saggista, poeta egli stesso e docente di letteratura in Brasile, dove visse in esilio negli anni Cinquanta. Casais Monteiro fu, inoltre, uno dei primi a cogliere il genio di Fernando Pessoa e fu destinatario della famosa lettera in cui l’autore spiegava al critico la genesi dei suoi eteronimi, quegli pseudonimi nati dalla sua fantasia, ciascuno dotato di uno stile e personalità peculiare.

L’antologia in questione ritornerà sugli scaffali delle librerie portoghesi il 17 agosto.