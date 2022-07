"Eoliè 22 Umana eccellenza": a Lipari una mostra nel chiostro normanno benedettino

globalist

15 Luglio 2022 - 22.15

L’Italia è il paese della cultura diffusa, dei mille musei civici, dei mille campanili e del più grande patrimonio culturale al mondo. Per questo, con l’obiettivo anche di ricordare che non tutto gira solo intorno al triangolo Roma-Firenze-Venezia, un gruppo di intellettuali amanti dell’arte ha deciso di dare seguito, dopo il successo della prima edizione svoltasi lo scorso anno, alla rassegna culturale “Eoliè 22 Umana eccellenza”, che si svolge a Lipari nel chiostro normanno benedettino. La mostra è curata da Francesco Malfitano, un avvocato liparoto che vive a Roma e si divide tra passione artistica e politica, e ne è anche l’ideatore di Eoliè.

Il Chiostro accoglierà la mostra dal 16 luglio al 16 agosto, con accesso alla mostra totalmente gratuito. Tra le opere presenti, quella dello scultore degli angeli Ernesto Lamagna, intitolata “Ecce Mater Dulcissima”: una Madonna realizzata con le fattezze della madre dello scultore stesso, costretta a nove lunghi anni su una sedia a rotelle, malata di Alzheimer, indifesa come una bambina, bisognosa di tutto. Di fronte un Cristo dal volto straziato dal dolore e il corpo dilaniato dalle ferite, privo di braccia che accoglie tutto il disagio dell’umanità e allevia la sofferenza di tutti.

Ci sarà inoltre la strombolana Irene Lanza con i suoi frammenti portati e trasformati dal mare; la nostalgia delle origini dell’installazione “Heimat” fatta di sculture a forma di casa di Guido Airoldi; la luce potente e l’incantesimo della realtà dei quadri di Davide Frisoni; le anfore molli emerse dagli abissi di Alessandro La Motta; lo stupore per il mondo animale e dei suoi colori delle grandi tele di Valentina De Martini; le sculture magnetiche e cariche di forza della serie “Homo” di Francesco Pessina, ideatore della Biennale di Filicudi; i colori e gli odori della Sicilia di Nicolò Morales, ceramista di Caltagirone, in mostra con la sua Megaptera in maiolica di 10 metri.

La mostra è visitabile dal 16 luglio al 16 agosto, dalle ore 10 alle ore 22:30, ogni giorno. Ingresso libero. Gli artisti saranno presenti dal 16 al 18 luglio. “Eoliè 22, Umana eccellenza – Arte letteratura e società” è organizzato dall’Associazione culturale ‘Un Sanpietrino’, con il patrocinio del Ministero della Cultura.



Una bella iniziativa che merita attenzione, in particolare da chi si trova a trascorrere qualche giorno di vacanza nelle incantevoli acque eoliane e trova il valore aggiunto di un evento culturale e artistico in una località di vacanza.