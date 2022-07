Ei fu – Conquiste di Napoleone: su Rai Tre Alessandro Barbero racconta l'imperatore francese

globalist

9 Luglio 2022

Questa sera, sabato 9 luglio 2022, va in onda su Rai Tre Ei fu – Conquiste di Napoleone, un documentario che ripercorre vita, conquiste e disfatte del celebre comandante francese. A raccontare la sua storia è il professore Alessandro Barbero.

Il racconto

Immaginate se oggi Napoleone Bonaparte fosse vivo. Avrebbe sicuramente un esercito di follower sui social e probabilmente rifilerebbe tantissimi aforismi. A immaginare cosa ne sarebbe di lui al giorno d’oggi è il professore Alessandro Barbero in un documentario che ripercorre la sua vita. Si intitola Ei fu – Conquiste Napoleone e raccoglie tutte le sue gesta.

Con la regia di Graziano Conversano e scritto da Davide Savelli, questo docu-film parte dall’infanzia di Napoleone per arrivare fino ai suoi ultimi giorni di vita. Si parla traendo spunto dalle fonti storiche, quindi documenti, memoriali e biografie, ma si lascia parlare anche le testimonianze come quelle di Alessandro Manzoni; Luciano Bonaparte, Madame De Stael, Giuseppina Bonaparte, Maria Luisa d’Austria, il duca di Wellington. La narrazione del professore è ambientata interamente sull’isola d’Elba, luogo d’esilio per Napoleone.

Dove vedere

Dove vedere Ei fu – Conquiste Napoleone in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera sabato 9 luglio2022 su Rai 3.