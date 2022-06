Alona Kliuieva, chi è l'insegnante di italiano a Kiev ospite stasera a Cartabianca

globalist

14 Giugno 2022 - 19.30

Chi è Alona Kliuieva, ospite stasera a Cartabianca? Insegnante di italiano a La Dante di Kiev, promuove lo studio della nostra lingua e cultura in Ucraina. La sua storia è in parte italiana e ha origine a Vicenza. Cresciuta in un orfanotrofio, Alona ha vissuto molto tempo nel nostro Paese perché è stata adottata da una famiglia della città berica da quando aveva sei anni. E in Italia si trovava anche nel mese di febbraio per festeggiare il compleanno del suo papà italiano.

Come lei stessa ha raccontato, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, il 24 febbraio, ha preso un autobus per lasciare Roma e tornare in Ucraina. Una volta arrivata, si è offerta volontaria per aiutare i profughi. Decide di fermarsi a Leopoli, proprio subito dopo il confine tra Polonia e Ucraina, dove si trova ancora in questi giorni. Qui è impegnata in un centro di assistenza, due stanze della stazione ferroviaria adibite a questo scopo.

Si occupa di mamme sole con bambini, di bambini, quelli in fuga dalla guerra, soli, senza parenti e genitori. L’abbiamo vista intervenire a Otto e mezzo anche qualche sera fa, un volto di ragazzina con tanta forza e tanti sorrisi nonostante il dramma che la circonda.