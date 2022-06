Santoro parla a Rete4 dei 'putiniani d'Italia' e attacca il governo per il Copasir

globalist

12 Giugno 2022 - 22.04

Nuova puntata, «Zona Bianca», il programma in prima serata su Retequattro condotto da Giuseppe Brindisi. In primo piano, il caso dei cosiddetti «filoputiniani d’Italia» e il ruolo del Copasir e dei servizi segreti in questa delicata fase della guerra russo-ucraina che tocca da vicino anche il nostro paese.

Nel corso della serata, si parlerà anche dell’emergenza dei lavoratori stagionali legata in molti casi al reddito di cittadinanza. Un focus sul tema delle molestie a Peschiera del Garda, del Gay Pride e di discriminazioni sessuali, con storie e inchieste esclusive.

Infine, nel corso di tutta la puntata, saranno seguiti e commentati gli esiti del referendum sulla giustizia, con proiezioni e collegamenti. Tra gli ospiti della serata, Michele Santoro che ha attaccato il governo e il Copasir per la vicenda delle persone attenzionate come veicolo della propaganda russa. E su Salvini ha detto: “Salvini riesce sempre a stupirci tutti. Bisogna capire se doveva fare questo passaggio. Salvini è molto impacciato perché ha due piedi in una sola scarpa e nel governo c’è un’area di ambiguità”