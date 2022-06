Karma B, chi sono le drag queen più famose d'Italia ospiti di Propaganda Live

globalist

10 Giugno 2022 - 21.02

A propaganda Live, da Diego Bianchi sono di casa, E anche oggi sono ospiti nel programma de la/: si tratta delle Karma B, le drug Queen diventate popolarissime in Italia.

Le Karma B, all’anagrafe Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, un duo di drag queen gemelle protagoniste della scena drag italiana e non solo.

Di origini siciliane, impegnate socialmente (la loro presa di posizione dopo il fallimento del Ddl Zan è stato memorabile) amano definirsi come creature mitologiche, metà esseri umani e metà Raffaella Carrà.

Girano in lungo e in largo con i loro look ricercatissimi fatto da loro stesse: da Roma a Milano, quindi Londra, Ibiza, New York, Messico e Russia. Tra le prime persone a notarle c’è stata Vladimir Luxuria, che le ha arruolate per le serate al Muccassassina, uno dei locali LGBTQI+ più importanti d’Italia