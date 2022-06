E' morta Liliana De Curtis, la figlia di Totò aveva 89 anni. Il sindaco di Napoli: "Ha tenuto viva la memoria del padre"

globalist

3 Giugno 2022 - 15.40

Liliana De Curtis, figlia del grande Totò, è morta questa mattina nella sua casa di Roma, assistita dalla figlia Elena. I funerali si terranno a Napoli, ma la data non è stata ancora resa nota. Liliana De Curtis era nata a Roma il 10 maggio del 1933, figlia di Totò e Diana Rogliani. Le fu dato il nome di battesimo in ricordo di Liliana Castagnola cui l’attore napoletano era stato legato e che si suicidò per amore di Totò.

“Con la scomparsa di Liliana de Curtis, Napoli e l’Italia intera perdono una straordinaria protagonista del panorama culturale”. Lo dichiara il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Liliana de Curtis, figlia di Totò, scomparsa oggi a Roma all’età di 89 anni, «ha tenuto viva la memoria di suo padre, l’indimenticabile Totò, ricostruendone vita e opere a beneficio di chi lo amava e lo ama tuttora. In tal senso – aggiunge Manfredi – è massimo lo sforzo dell’Amministrazione comunale e delle istituzioni nazionali affinché Totò possa avere presto il Museo che merita nel cuore della nostra città”.

Liliana De Curtis ha partecipato alle riprese di alcuni film come San Giovanni decollato e Orient express. È stata anche attrice di teatro e ha scritto alcuni libri. A Napoli il 21 settembre 2013 ricevette un premio alla carriera in occasione della festa di San Gennaro.