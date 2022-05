Domenica In con Mara Venier, anticipazioni e ospiti della puntata del 29 maggio su Rai 1

globalist

29 Maggio 2022 - 12.01

Preroll

Oggi, 29 maggio 2022, alle 14 torna Domenica In con una nuova imperdibile puntata. Super ospite è Renato Zero, che nei prossimi mesi sarà in concerto con Zerosettanta, per celebrare questo importante traguardo anagrafico.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Appuntamento il 23, 24, 25, 30 settembre, a cui si aggiunge una nuova data che si è resa necessaria visto il sold out delle prime quattro, ovvero il primo di ottobre. In studio si ripercorrerà la sua straordinaria carriera. Ospite della puntata di oggi anche lo scrittore Roberto Saviano, che recentemente ha pubblicato il libro “Solo è il coraggio” dedicato alla memoria di Giovanni Falcone.

Middle placement Mobile

Spazio poi a Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio e con lei ci sarà anche Red Canzian per ricordare lo storico batterista dei Pooh. Infine Lino Banfi e Ron Moss, protagonisti del film “Viaggio a sorpresa”.