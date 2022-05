Bob Neuwirth, ecco chi è il cantautore folk, morto a 82 anni, collaboratore storico di Bob Dylan

globalist

21 Maggio 2022 - 15.36

E’ morto a 82 anni Il cantautore, chitarrista e produttore discografico statunitense Bob Neuwirth, pilastro della scena folk newyorkese degli anni ’60 e collaboratore, tra gli altri, di Bob Dylan, Janis Joplin, John Cale e T. Bone Burnett, è morto a Santa Monica, in California, all’età di 82 anni. La causa del decesso è stata un’insufficienza cardiaca.

Bob Neuwirth, soprannominato l’amico hipster di Bob Dylan, è presente in «Don’t Look Back», il documentario diretto del regista D.A. Pennebaker sul tour di Dylan del 1967, così come nel documentario «Eat The Document» diretto in prima persona dallo stesso Dylan sul suo tour del 1966 e anche in «Renaldo e Clara», film sempre diretto da Dylan uscito nel 1978 che racconta il tour denominato «Rolling Thunder Revue» tra il 1975 e il 1976.

“Mercoledì sera a Santa Monica, il grande cuore di Bob Neuwirth ha ceduto – ha dichiarato in un comunicato la sua compagna di lunga data, Paula Batson – Aveva 82 anni e ne avrebbe compiuti 83 a giugno. Bob era un artista in ogni cellula del suo corpo e amava incoraggiare gli altri a fare arte. Era un pittore, cantautore, produttore e artista discografico il cui lavoro è amato e rispettato”.

“Per oltre 60 anni, Bob è stato all’epicentro di momenti culturali, da Woodstock a Parigi, da `Don’t Look Back´ a Monterey Pop, da `Rolling Thunder´ a Nashville e L’Avana. Era un generoso istigatore che spesso produceva e faceva accadere le cose in modo anonimo. Per lui contava l’arte, non il merito. È stato un artista, un mentore e un sostenitore per molti. Mancherà a tutti coloro che lo hanno amato”.