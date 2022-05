Pieno di ascolti per 'Giustizia per tutti' con Raul Bova, Innocenzi: "Enorme soddisfazione"

globalist

20 Maggio 2022 - 19.47

Ottimo esordio di “Giustizia per tutti”, su Canale 5: ha registrato 3.736.000 spettatori e una share del 20.7% (20.9% attiva), risultando leader assoluta degli ascolti della serata.

Giancarlo Scheri, direttore di rete è stato soddisfatto: «Una storia forte, diretta con sensibilità, dove l’impegno e la dedizione al personaggio interpretato da un brillante Raoul Bova, trovano spazio per emergere con forza. Questo e l’ottimo cast, tra cui spicca Rocío Muñoz Morales, fanno di “Giustizia per tutti” una serie importante per i temi affrontati e di sicuro appeal per il pubblico di Canale 5. Grazie.».

“Sono enormemente soddisfatto “ ha detto GianClaudio Innocenzi Botti, general manager di Showlab, la società del gruppo Prodea che ha prodotto la fiction. “Questo risultato ci colloca di diritto tra le top player produttrici in Italia. Ed un grazie a Mediaset per la fiducia accordataci “