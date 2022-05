“Fuori dal Coro”, Rete4: Mario Giordano cavalca i casi di Doina Matei e Alejandro Meran

globalist

17 Maggio 2022 - 16.09

Le conseguenze della guerra sull’economia italiana saranno al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, in onda questa sera martedì 17 maggio, in prima serata su Retequattro. In particolare, focus sulla tragica vicenda di Claudio Fiori, l’imprenditore che si è tolto la vita dopo aver annunciato di voler chiudere la propria azienda per via dell’aumento del costo delle materie prime. Inoltre, verrà analizzato il trend, in crescita del 20% in tutta Italia, che prevede la manomissione delle valvole del gas per evitare i rincari delle bollette.

Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato alla sanità, con un reportage esclusivo sulla situazione in cui si trovano i pronto soccorso in Italia che, a causa della carenza di personale medico, sono costretti a rivolgersi a cooperative.

Infine, una pagina sarà dedicata alle vicende giudiziarie che vedono le tv berlusconiane sempre garantista con i colletti bianchi e molto più dure verso altre tipologie di reati: dal caso di Doina Matei che, nonostante la propria colpevolezza per l’assassinio di Vanessa Russo, non risarcirà la famiglia della vittima perché nullatenente, all’assoluzione per infermità mentale di Alejandro Stephan Meran, il killer dei due poliziotti della questura di Trieste, fino alla vicenda di Stefano Fattorelli, che ha tentato di uccidere l’ex convivente e che già in passato era stato condannato, con pena poi ridotta, per aver tolto la vita alla fidanzata di allora.