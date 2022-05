Mezz’ora in Più su Rai Tre: chi sono gli ospiti di Lucia Annunziata nella puntata del 15 maggio

globalist

15 Maggio 2022 - 14.25

L’attualità politica con Mezz’ora in Più e Lucia Annunziata, il racconto del presente con Rebus è il menù fisso della domenica pomeriggio di Rai 3, valida alternativa ai contenitori pomeridiani delle ammiraglie Rai e Mediaset.

Domenica 15 maggio su Rai 3 a In Mezz’ora in Più e Mezz’ora in più il mondo che verrà, spazio all’attualità e alla guerra in Ucraina, a Rebus il tema è legato ai confini e a quello che divide gli stati. Tutti e tre i programmi anche in streaming. Tra gli ospiti Romano Prodi e Luigi Di Maio.

Nella seconda parte si cambia argomento e con il pedagogista Daniele Novara si parlerà di quanto sia ancora valido l modello educativo raccontato e proposto da Pinocchio, a più di un secolo dall’uscita del libro di Collodi. on c’è stato un genitore che non abbia minacciato i figli con la famosa profezia “Ti crescerà il naso come Pinocchio”. Lo scrittore toscano con la sua invenzione letteraria ha lasciato un segno in generazioni di bambini.