Il maggiore Pirro Graziani Cadorna (Pennacchi) elogia l'adunata degli alpini: "Il branco è maschio"

globalist

13 Maggio 2022 - 22.59

Preroll

Lui è Andrea Pennacchi, che ha reso celebre il Pojana, ossia il leghista-indipendentista venero nemico gli immigrati e delle tasse.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ora interpreta il nazificato maggiore Pirro Graziani Cadorna, Paguro del Piave, detto confidenzialmente “Caporetto”: “Il branco è maschio! E quella penna non è di cappone! Avreste preferito molli passerelle di maneskinici efebi su tacchi a spillo?”. Zio afasico e vulvodinico!

Middle placement Mobile

E ha fatto uno straordinario monologo in stile militarista-maschilista per parlare delle molestie all’adunata dagli Alpini: “Voi che non sapete apprezzare le manovre di accerchiamento…”