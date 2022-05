Un Figlio di Nome Erasmus, trama del film in onda stasera, giovedì 12 maggio, su Canale 5

GdS

12 Maggio 2022 - 09.40 Giornale dello Spettacolo

Un Figlio di Nome Erasmus, in onda stasera, giovedì 12 maggio, su Canale 5, è un film italiano diretto da Alberto Ferrari, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Daniele Liotti nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:40 circa su Canale 5.

Un Figlio di Nome Erasmus è uscito al cinema nel 2020 poco dopo il primo lockdown, in estate, incassando poco più di 21 mila euro con una distribuzione bassissima. In sostanza è come se fosse inedito e in prima tv assoluta.

Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo, vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l’Erasmus, e successivamente diventata una pornostar. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla ricerca di questo misterioso figlio ventenne e intraprendono un rocambolesco viaggio.