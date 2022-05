The Tomorrow Man, trama del film in onda stasera, giovedì 12 maggio, su Rai 3

GdS

12 Maggio 2022 - 09.27

The Tomorrow Man, in onda stasera, giovedì 12 maggio su Rai 3 è un film uscito nel 2019 scritto e diretto da Noble Jones, presentato al Sundance Film Festival di quell’anno. Il film ha avuto un rilascio limitato in tutto il mondo passato per festival o rilasci digitali e in streaming.

The Tomorrow Man vede protagonista John Lithgow che interpreta un uomo anziano ossessionato dall’apocalisse che ha allestito una sorta di rifugio nella casa in cui vive, finché una donna non arriva a rivoluzionargli quel che gli resta da vivere.

Il film racconta la storia di Ed un anziano che vive ossessionato dall’apocalisse. Un solitario che nella sua casa ha allestito un rifugio in cui passa tutto il suo tempo. Mentre è al supermercato per fare provviste, incontra una donna che secondo lui si sta anche lei preparando alla fine del mondo. Si chiama Ronnie ed anche lei è una vedova solitaria ancora stravolta dalla morte della figlia.

I due anziani fanno subito amicizia e iniziano a frequentarsi, al punto che Ronnie è disponibile a mostrarle il suo rifugio. Però Ronnie non pensa stia per arrivare la fine del mondo. Al Ringraziamento Ed presenta a Ronnie la sua famiglia ma la festa non va per il verso giusto e Ronnie finirà per aprirsi con Ed mostrando il suo lato “segreto”.