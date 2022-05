Meno liscio e più extra, il nuovo corso degli Extraliscio

GdS

12 Maggio 2022 - 14.13 Giornale dello Spettacolo

di Giordano Casiraghi

È stato presentato a Milano il nuovo album «Romantic Robot» degli Extraliscio prodotto dall’etichetta Betty Wrong, edizioni musicali di Elisabetta Sgarbi e distribuito da Sony Music Italy. Erano presenti per gli Extraliscio Mirco Mariani e Moreno Conficconi, oltre a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, il maestro di arrangiamenti per orchestra sinfonica Roberto Molinelli e naturalmente Betty Wrong, pseudonimo di Elisabetta Sgarbi, assegnatogli dalla coppia Battiato/Morgan.

Nove brani provenienti da mondi diversi, accompagnati dagli arrangiamenti per orchestra sinfonica, registrati direttamente da Mirco Mariani dentro il suo leggendario laboratorio musicale Labotron a Bologna. Ospiti del disco, oltre all’ormai ricorrente Davide Toffolo, anche Tony Renis con la cover del brano «Non mi dire mai goodbye» e Luca Barbarossa con la canzone «È così» presentata in anteprima al concertone del Primo Maggio.

Il disco si apre con l’intro “Romantic Robot” che ricorda il lancio di una navicella verso lo spazio, perché questo è un album che parte dalla tradizione popolare ma si lancia verso l’ignoto, da ascoltare a testa in giù.

Come un disco rovesciato. A parte la canzone con Barbarossa, il secondo singolo dell’album è «Le nuvole» con un video girato vicino a Comacchio, terzo singolo «La gazza chiacchierona» con Davide Toffolo e relativo video girato a Tresigallo, nelle zone ferraresi congeniali alla Sgarbi.

Al Labotron di Bologna gli arrangiamenti per orchestra hanno preso vita “diretti da un robot”, insieme a tastiere, sintetizzatori analogici, come il Moog One, e rari strumenti elettronici, come l’Ondioline. Una tradizione iniziata con il primo album degli Extraliscio “È bello perdersi”, in cui Mirco aveva registrato tutti gli strumenti nel suo studio, e che ora tocca nuovi vertici della sperimentazione.

Non mancano canzoni già edite che sono state riarrangiate per orchestra da Molinelli, pronte a vivere una nuova vita: “Non mi dire mai goodbye”, cover del celebre brano di TONY RENIS, da sempre grande estimatore degli Extraliscio, e il trittico “Capelli blu”, “Amarsi come una regina” e “Valzer d’Africa” scritti da Mirco e Elisabetta Sgarbi, con Moreno Conficconi “Il Biondo” al clarinetto, contenute, nella versione originale, nell’album degli Extraliscio “E’ bello perdersi” e qui rivestite di nuovi suoni.

I prossimi appuntamenti dal vivo:

– 26 maggio con il Magic Music Bus in itinere nel Quartiere Cederna a Monza – in occasione del festival Monza Visionaria

– 9 giugno al Teatro Carcano di Milano in anteprima assoluta il concerto “Extraliscio «Contro» Tre Allegri Ragazzi Morti” – in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

– 23 giugno in Piazza Duomo a Pistoia

– 26 giugno all’Arena San Domenico di Forlì con Orchestra Maderna – in occasione del Festival “L’arte è vita”

– 3 luglio al Parco della Resistenza di Novi di Modena – in occasione dell’Aia Folk Festival

– 7 luglio al Volvo Studio Milano per la serata “I numeri e l’universo” con Piergiorgio Odifreddi, Hervé Le Tellier, Aurelio Picca e concerto degli Extraliscio – in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

– 9 luglio al Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella di Firenze in anteprima assoluta “Extraliscio con Orchestra Maderna e Peter Pichler” – in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

– 12 luglio in Piazza Nenni a Faenza Tre Allegri Ragazzi Morti feat. Extraliscio – in occasione di La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

– 22 luglio all’Arena delle Grazie – Ennio Morricone di Vasto (CH) – in occasione di Arena Sotto le Stelle