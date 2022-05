Il Giustiziere della Notte, trama del film stasera, giovedì 12 maggio, su Rai 2

GdS

Il Giustiziere della Notte – Death Wish, in onda stasera, giovedì 12 maggio su Rai 2 è un film del 2018 di Eli Roth con Bruce Willis, remake del ’74 a sua volta tratto dal romanzo di Brian Garfield. Il film ha ottenuto due nomination ai Razzie Awards, i premi per i film peggiori.

Il Giustiziere della Notte ha incassato in tutto il mondo solo 41 milioni di dollari di cui 33 negli USA, l’incasso italiano è stato di 1,4 milioni, a conferma dello scarso riscontro. Scopriamone la trama.

Il protagonista è un coriaceo medico, interpretato da Bruce Willis in cerca giustizia per la sua famiglia. La vita tranquilla di Paul, chirurgo di Chicago, viene stravolta quando tre balordi fanno irruzione all’interno della sua abitazione per una rapina, uccidendo la moglie e violentando la figlia.

Rendendosi conto di come le autorità riescano a fare poco contro la delinquenza nella sua città, decide di farsi giustizia da solo. Diventa un vero e proprio giustiziere capace di scovare malviventi durante la notte ed ucciderli a sangue freddo raccogliendo il supporto della popolazione, stanca della criminalità, e diventando un obiettivo della polizia che non può tollerare la giustizia personale.