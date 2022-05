Chi era Richard Benson, volto della Roma underground degli anni '70

globalist

10 Maggio 2022 - 17.56

Richard Benson, ecco chi era l’icona dell’underground romano morto oggi a 67 anni: il famoso chitarrista, che prima di morire avrebbe detto ‘se muoio, muoio felice’, è nato a Woking, in Inghilterra, il 10 marzo 1955. Italiano di origine britannica, è stato un chitarrista, cantante e volto televisivo famoso, artista particolarmente attivo nell’underground romano anni ’70 con una carriera ricca di declinazioni che spaziano dal palco al piccolo schermo, alla radio tra emittenti regionali e nazionali.

Richard Benson divenne celebre soprattutto a Roma tra gli anni ’60 e ’70. Muove i primi passi con il gruppo prog Buon Vecchio Charlie e, dopo aver passato la sua voce in radio per diverso tempo approda in Tv con Quelli della Notte.

Richard Benson era figlio di madre italiana e padre inglese e si sarebbe trasferito in Italia con la famiglia in giovane età, all’alba dell’esordio nel mondo della musica attraverso le note di una chitarra. Ha sposato Ester Esposito, sua compagna di vita che sarebbe diventata sua moglie il 7 aprile 2013. La coppia, secondo quanto emerso, sarebbe stata a lungo fidanzata: le nozze sarebbero infatti arrivate dopo circa 16 anni d’amore.

Benson è stato anche in un film di Carlo Verdone, Maledetto il giorno che t’ho incontrato, in cui ha interpretato se stesso.