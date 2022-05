Made in Sud, i comici di stasera, lunedì 9 maggio, su Rai 2

GdS

9 Maggio 2022

Made in Sud torna stasera, lunedì 9 maggio, su Rai 2, con una puntata diversa dal solito: infatti se la scorsa settimana era stato assente per Covid Clementino, ieri è stata Lorella Boccia ad annunciare il suo forfait, anche lei positiva al Covid.

A Made in Sud, nonostante le assenze dei conduttori non mancheranno i comici pronti a proporre nuovi personaggi e nuovi divertenti sketch. In questa edizione sono più di 40 i comici che si alternano sul palco. Tra questi Paolo Caiazzo e Uccio De Santis, quest’ultimo accompagnato da Umberto Sardella e Antonella Genga.

Ci sono anche i Gemelli di Guidonia e gli Arteteca alle prese con le loro vicissitudini di coppia e famigliari. Ci sono poi i monologhisti come Simone Schettino con le sue riflessioni sull’attualità, Ciro Giustiniani e Maurizio Battista. Tra i comici di Made in Sud Mino Abbacuccio con il personaggio Ciruzzo e Mariano Bruno col tormentone “Totore t’ ‘o truove“. Spazio poi al trio Caputo – Ceruti – D’Ausilio che portano in scena spaccati di vita quotidiana con divertenti sketch e il duo formato da Pasquale Palma e Gennaro Scarpato con il tormentone “Otakkiò & Otammé”.

Particolare la scenografia del programma ispirata alle città bianche del Sud e a una piazza piena di luce e di allegria. Il colore sarà dato dagli interni delle case, dalle carte da parati colorate che si scorgeranno dalle finestre e dai balconi. I muri bianchi saranno illuminati e dipinti dalle luci, a seconda delle atmosfere che saranno raccontate nei vari momenti della trasmissione.