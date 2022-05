Che Tempo che Fa, gli ospiti di domenica 8 maggio su Rai 3: Luigi Di Maio e Rafael Nadal

globalist

8 Maggio 2022 - 11.14

Preroll

Che Tempo che Fa torna stasera, domenica 8 maggio 2022 su Rai 3 con Fabio Fazio dopo la pausa del Primo Maggio. Fazio è pronto ad accogliere i suoi ospiti divisi tra lo spazio dell’anteprima e un Tavolo probabilmente ancora rimosso rispetto alla struttura canonica, sempre concentrato sulla guerra in Ucraina e meno sull’intrattenimento.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A Che Tempo che Fa accanto a Fabio Fazio ci saranno come sempre Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck e Roberto Burioni, presente per fare il punto sull’emergenza Covid. Non ci saranno invece gli altri volti fissi della trasmissione scomparsi da quando è iniziata la guerra Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Orietta Berti (che torna stasera), Ale e Franz. Tutta la trasmissione è anche in live streaming su Rai Play dove poi è disponibile on demand.

Middle placement Mobile

Come ormai capita da quando è scoppiata la guerra in Ucraina a seguito dell’invasione russa, Fabio Fazio dedicata gran parte della puntata di Che Tempo Che Fa di staseradomenica 8 maggio agli aggiornamenti dal fronte. Racconti di guerra, con ospiti politici e giornalisti, in particolare stasera ci sarà il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Inoltre ospite il politico e attivista russo Leonid Volkov, leader facente funzioni di Russia del Futuro dopo l’arresto di Aleksej Naval’nyj e coordinatore della Fondazione Anticorruzione, Fbk.

Dynamic 1

Ospite del programma l’Assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione Don Luigi Maria Epicoco. In esclusiva interviene in trasmissione Rafael Nadal che lo scorso 30 gennaio ha vinto il suo 21° Grande Slam, l’unico tennista della storia ad aver raggiunto la posizione nº 1 del ranking ATP nel corso di tre decenni diversi. Ospiti anche Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti pronte per il debutto su Sky di Quelle Brave Ragazze.