Massimo Ranieri attaccato dai no-vax, la senatrice ex M5s Granato: "Caduto mentre recita un elogio al vaccino "

7 Maggio 2022 - 16.44

Una vergogna emblematica della spocchia fanatica dei no-vax: infortunio di Massimo Ranieri, caduto ieri dal palco nel corso del suo spettacolo al Diana di Napoli, è diventato un obiettivo per No Vax e No Green Pass. Ne è la dimostrazione il post social della senatrice Bianca Laura Granato che sui social ha scritto: “Massimo Ranieri improvvisamente cade nel vuoto mentre recita un elogio al vaccino e finisce al Cardarelli di Napoli”.

La Granato, tra le tampe imprese, è anche tristemente nota per aver detto che “Putin sta combattendo per tutti noi contro l’agenda globalista di Biden”.

Dopo le parole dell’ex 5 Stelle sono seguiti a ruota una serie di commenti allucinanti contro il cantante partenopeo che, stando al bollettino medico diffuso dal Cardarelli, ha riportato la rottura di una costola. Per la senatrice, Ranieri ha la “colpa” di essersi schierato a favore del vaccino contro il Covid-19 che, ormai, da oltre due anni ha segnato la vita degli italiani.

Tra i tanti commenti c’è quello di Susi che scrive: “Pensavo che gli artisti fossero al di là del pensiero unico, che avessero quel forte senso di libertà di cui l’arte ha sempre bisogno, per manifestare la sua più alta espressione. Evidentemente tutta questa gente non è altro che operai dello spettacolo…..non li chiamerei più artisti ma solo mediocri mestieranti .Che tristezza”.