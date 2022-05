'The Wife - Vivere nell'ombra' stasera, mercoledì 4 maggio, su Rai 1: trama e trailer

globalist

4 Maggio 2022 - 08.59

Preroll

The Wife – Vivere nell’ombra, in onda stasera, mercoledì 4 maggio su Rai 1 è il film adattamento del romanzo di Meg Wolitzer realizzato da Jane Anderson. Diretto da Njorn Runge il film ha incassato 19.9 milioni di dollari in tutto il mondo, Glenn Close ha ottenuto la nomination all’Oscar mentre ha vinto il premio come miglior attrice ai Golden Globe.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Scopriamo insieme la trama di The Wife – Vivere nell’ombra il film con Glenn Close scelto da Rai 1 per la prima serata di mercoledì 4 maggio: siamo nel 1992, Joan Castleman è la moglie di Joe Castleman il più grande scrittore degli ultimi tempi che, superata la soglia dei 70 anni, ha vinto il premio Nobel per la letteratura.

Middle placement Mobile

La coppia deve accompagnare il marito a Stoccolma con il figlio David e Joan ripensa agli anni passati, ai quarant’anni di matrimonio insieme e al sacrificio che ha fatto per fargli raggiungere la fama passando sopra ai tradimenti e alle bugie. Infatti è Joan la vera autrici dei libri ma nessuno lo sa, nemmeno i membri della famiglia. Il nobel è una sorta di goccia che fa traboccare il vaso e Joan sembr non reggere più questa assenza di riconoscimenti del suo talento, così inizia a ritagliarsi del tempo per sé, e a poco a poco matura sempre di più l’intenzione di rivelare la verità.