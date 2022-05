David di Donatello, Paolo Sorrentino trionfa con "E' stata la mano di Dio"

globalist

4 Maggio 2022 - 09.58

Preroll

Paolo Sorrentino è il trionfatore dell’edizione 2022 dei David di Donatello, il regista napoletano ha vinto il premio per il miglior film e quello per la miglior regia con il suo “E’ stata la mano di Dio”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Voglio ringraziare tutta la mia famiglia che ho camuffato dentro il mio film. E’ veramente una grande gioia, una felicità” ha detto Sorrentino accogliendo il David per il suo film nel corso della cerimonia da Cinecittà condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer.

Middle placement Mobile

“Grazie mille, sono molto emozionato, voglio ringraziare i napoletani tutti, soprattutto la troupe, tutti gli attori, mia moglie. E devo dedicare il premio a Ludovica Bargellini, una ragazza che ha collaborato con me ai costumi, che era anche un’attrice e che purtroppo non c’è più da pochi giorni”, le parole di Sorrentino ricevendo il David di Donatello per la Miglior regia.

Dynamic 1

Silvio Orlando è stato premiato con il David di Donatello come Miglior attore protagonista per ‘Ariaferma’ di Leonardo Di Costanzo, mentre il David per la Miglior attrice protagonista è andato alla diciassettenne Swamy Rotolo per ‘A Chiara’ di Jonas Carpignano.

“Non ci credevo, non me l’aspettavo” ha detto Silvio Orlando alla cerimonia da Cinecittà. “Dedico questo premio a mia moglie che è la miglior persona che abbia conosciuto in vita mia. Ringrazio Leonardo Di Costanzo che mi ha letteralmente costretto a fare questo film che non volevo fare. Quest’anno con il teatro sono stato in quaranta città diverse facendo chilometri e chilometri e penso che si vedano sulla faccia e nell’interpretazione del film”, ha aggiunto Orlando al suo terzo David di Donatello. “Muoviamo il culo, facciamo chilometri, chilometri e chilometri”, ha concluso l’attore.

Dynamic 2

“Ringrazio l’Accademia del Cinema Italiano, la mia famiglia che mi ha sempre sopportato e sostenuto, i miei amici, le mie sorelle e Jonas che oltre a essere un fratello mi ha fatto conoscere questo mondo”, ha detto commossa Swamy Rotolo.