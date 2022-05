David di Donatello 2022, stasera martedì 3 maggio la cerimonia condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, su Rai 1

GdS

I David di Donatello 2022 saranno consegnati stasera, martedì 3 maggio, in diretta su Rai 1, condotti da Carlo Conti e Drusilla Foer. Riguardo la serata, il conduttore ha dichiarato: “È il più importante e prestigioso premio del cinema italiano e stavolta sono particolarmente felice perché torneremo nel luogo dove si fa il cinema in Italia: Cinecittà”.

I David di Donatello 2022 vedranno quest’anno un’edizione “ ricca, importante, che spero aiuti ancora una volta a valorizzare il cinema italiano, a premiarlo e a fare venire voglia al pubblico di andare ad apprezzarlo nelle sale” ha continuato Carlo Conti.

Giovanna Ralli riceverà il premio alla Carriera. Candidati come miglior film: “Ariaferma” di Leonardo di Costanzo, “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, “Ennio” di Giuseppe Tornatore, “Freaks Out” di Gabriele Mainetti e “Qui rido io” di Mario Martone. Per la Miglior attrice protagonista, ricordiamo Aurora Giovinazzo per “Freaks Out” e Miriam Leone per “Diabolik”. Tra i candidati come Miglior attore protagonista: Elio Germano per “America Latina”, Silvio Orlando per “Ariaferma” e Filippo Scotti per “È stata la mano di Dio”.