Concertone del Primo Maggio: il programme e dove seguirlo in Tv, streaming e radio

globalist

1 Maggio 2022 - 16.27

Preroll

Il Concerto torna dopo la pandemia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’evento è promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany. Con la direzione artistica di Massimo Bonelli, il concertone quest’anno conta nuovamente sul supporto di Ambra Angiolini, scelta per la quinta volta come conduttrice del Concertone. Quest’anno l’evento va oltre la musica e si propone come un racconto collettivo fatta non solo di canzoni, ma anche di parole ed emozioni condivise. I cantanti sono 30 e sono i seguenti:

Middle placement Mobile

Ariete

Angelina Mango

Bandabardò&Cisco

BigMama

Bresh

Carmen Consoli

Claver Gold

Clementino

Coez

Colapesce e Joan Thiele

Coma_Cose

Debby e Caffellatte

Enrico Ruggeri

Extraliscio con Luca Barbarossa

Fabrizio Moro

Fasma

Gemitaiz

Hu

La Rappresentante di Lista

Le Vibrazioni

L’orchestraccia

Luché

Mace feat Rkomi

Mara Sattei

Margo Mengoni

Max Pezzali

Mecna

Mobrici

Mr. Rain

Ornella Vanoni

Psicologi

Rancore

Rkomi

Rovere

Sincro

Tommaso Paradiso

Venerus

VV

Willie Peyote

Ad accompagnare Ambra Angiolini ci saranno diversi ospiti come Barbascura X, i giornalisti Riccardo Iacona, Giovanna Botteri e Francesca Barra, l’attore Claudio Santamaria, il regista Marco Paolini, lo scrittore Stefano Massini e il conduttore televisivo Valerio Lundini. Attesi anche ospiti internazionali come i Go_A, band ucraina, e gli artisti di Notre Dame de Paris. Infine sul palco si esibiranno anche i tre vincitori di 1MNEXT 2022, il contest del Concerto del Primo Maggio che premia ogni anno le migliori proposte emegenti.

Dynamic 1

Dove vederlo in Tv, in streaming e ascoltarlo in radio

Ma dove vedere in diretta TV e live streaming il Concerto del primo maggio 2022? L’evento si svolge a Roma di domenica a partire dalle ore 15:30 fino alle 19:00. Dopo uno stop di un’ora, riprende dalle 20:00 fino alle 00:00. Chi non può seguire l’evento in presenza in Piazza San Giovanni può collegarsi su Rai 3, dove va in onda la diretta televisiva. A chi interessa il supporto radio può fare riferimento a Rai Radio 2. Invece chi vuole seguire il concertone in live streaming può accedere a RaiPlay.