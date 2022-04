Come Ti Divento Bella, trama del film in onda stasera su Rai 2

GdS

26 Aprile 2022 - 14.28 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Come Ti Divento Bella, in onda stasera, martedì 26 aprile su Rai 2, è un film commedia diretto da Abby Kohn e Marc Silverstein, anche autori della sceneggiatura, e uscito nel 2018. Il film ha una durata di 110 minuti ed è in onda stasera in tv dalle 21:20 su Rai 2.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Come Ti Divento Bella, uscito con il titolo originale I Feel Pretty, il film ha incassato 2,3 milioni di euro in Italia e 48.8 milioni di dollari negli USA. In Italia il film è stato presentato al Giffoni Film Festival. Al centro una storia di accettazione e consapevolezza di se stessi al di là di quello che pensano gli altri.

Middle placement Mobile

Renee Bennett vive a New York e sa cosa vuol dire non sentirsi accettati in una città in cui soldi e bellezza sono tutto. Un giorno dopo esser caduta dalla cyclette e aver battuto la testa, inizia a vedersi in maniera diversa sentendosi più bella e sicura.

Dynamic 1

Il nuovo atteggiamento le permette di far carriera nella compagnia di cosmetici per cui lavora, di ottenere il rispetto della sua temuta boss Avery LeClair, di frequentare un ragazzo carino come Ethan e di partecipare a tutte le feste più in. Quando però tutto questo si trasforma in eccesso, capirà che non è la bellezza l’unica cosa che conta…