Claudio Baglioni ospite a 'Che Tempo Che Fa' di Fabio Fazio, domenica 24 aprile alle 20 su Rai 3

23 Aprile 2022 - 17.05

Appuntamento a domani: Claudio Baglioni sarà ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, domenica 24 aprile alle 20 su Rai 3.

Dopo il grande successo di ”Dodici note solo”, la tournée che dallo scorso gennaio e fino al 16 maggio lo vede impegnato sui palchi di ben 71 teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d’Italia, a partire da giugno Baglioni sarà protagonista di ”Dodici note – Tutti su!”, una serie di concerti nei quali dividerà il palco con 110 tra musicisti e coristi, alle Terme di Caracalla di Roma, al Teatro Greco di Siracusa e all’Arena di Verona.

Con oltre 50 anni di carriera e 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, dagli anni Settanta Claudio Baglioni è diventato la colonna sonora degli italiani con successi come Questo piccolo grande amore – votata a Sanremo 1985 ”Canzone del secolo” – Strada facendo, Sabato pomeriggio, Mille giorni di te e di me, E tu, Amore bello, Porta Portese, La vita è adesso, Io sono qui, W l’Inghilterra, E tu come stai?, Via, Poster. Nel 2018 e nel 2019 ha presentato due Festival di Sanremo, di cui è stato anche direttore artistico.