Risorto, trama del film in onda stasera, sabato 16 aprile 2022, su Rai 2

16 Aprile 2022 - 10.34 Giornale dello Spettacolo

‘Risorto’ è il film in onda stasera, sabato 16 aprile 2022 su Rai 2, film ideale per la festa in arrivo visto che racconta nuova versione della storia di Gesù e della risurrezione come narrata dal Nuovo Testamento. Il film è una sorta di sequel non ufficiale della Passione.

Risorto è uscito nel 2016 con la durata di 107 minuti, è diretto da Kevin Reynolds con soggetto di Paul Aiello, l’incasso è stato di 46,4 milioni di dollari in tutto il mondo con 36 milioni negli USA.

Risorto trama – Scopriamo insieme la trama di Risorto il film stasera su Rai 2 in prima serata, anche se è facile intuire la trama e capire di cosa palerà. Dopo la crocifissione di Gesù, Clavio, un tribuno militare romano e il suo aiutante Lucio vengono istruiti da Ponzio Pilato per controllare che i seguaci di Gesù non ne rubino il corpo per dichiararne la risurrezione. Quando il corpo scompare nei giorni successivi, Clavio parte in missione alla ricerca del corpo perduto, per smentire le voci del Messia risorto per evitare una rivolta a Gerusalemme.