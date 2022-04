Speciale Tg1: Il viaggio di Papa Francesco in Iraq, in un documentario

globalist

15 Aprile 2022 - 16.37

Il viaggio di Papa Francesco in Iraq, paese in cui è stato il primo pontefice a recarsi, è raccontato nel documentario di Vatican Media “Ritorno a casa, Papa Francesco in Iraq” di Riccardo Bicicchi, in onda domenica 17 aprile alle 22.30 su Rai 1 per “Speciale Tg1”.

In primo piano, l’abbraccio del Papa con la popolazione, le immagini dell’incontro con il padre del piccolo Alan Kurdi, il bimbo morto su una spiaggia dell’Egeo durante un tentativo di sbarco, la povertà dei campi profughi, la preghiera nel cuore di Mosul e la forza simbolica della Croce.

“Le guerre, al di là delle architetture dei palazzi e del colore della pelle – spiega il documentarista Riccardo Bicicchi – finiscono per somigliarsi tutte per la loro crudeltà e per le atrocità commesse”.