'Si Accettano Miracoli': trama del film in onda stasera, giovedì 14 aprile, su Rai 2

GdS

14 Aprile 2022 - 08.36 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Si Accettano Miracoli è il titolo del film in onda stasera, giovedì 14 aprile, su Rai 2. Una commedia del 2015 (uscita il giorno di Capodanno), dalla durata di 1 ora e 50 minuti, scritta, diretta e interpretata da Alessandro Siani.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Si accettano miracoli ha incassato 15,380 milioni di euro, il film è stato girato tra Napoli, la Costiera Amalfitana, Scala un paese vicino Ravello. La troupe ha preso parte a un’esterna di MasterChef Italia 4 con i cuochi che hanno preparato i cestini per il pranzo della troupe.

Middle placement Mobile

Alessandro Siani interpreta Fulvio Canfora, vicedirettore di un’azienda di Napoli che si diverte a licenziare senza scrupoli. Quando tocca a lui esser licenziato, aggredisce il direttore e viene arrestato. Scontata la pena viene affidato al fratello Germano che nella vita fa il parroco di un piccolo paese, Rocca di Sotto, e gestisce una casa famiglia.

Dynamic 1

La parrocchia ha però difficoltà economiche così Fulvio decide di creare un falso miracolo per attirare i turisti, facendo piangere la statua di San Tommaso. Naturalmente Fulvio si innamora di Chiara una ragazza cieca che si occupa dei bambini nella casa famiglia. Per non farsi mancare nulla, Adele, la sorella di Fulvio e Germano, rimane incinta di un uomo diverso rispetto al marito. Intanto però il Vaticano vuole capire di più su questo presunto miracolo…