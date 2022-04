Io Vi Troverò: trama del film stasera, giovedì 14 aprile, su Italia 1

GdS

14 Aprile 2022 - 09.10 Giornale dello Spettacolo

Io Vi Troverò, più noto con il titolo inglese ‘Taken’, è il film in onda stasera, giovedì 14 aprile 2022 su Italia 1. Il film è diretto da Pierre Morel con Liam Neeson nei panni del protagonista. Il film si è poi trasformato in un franchise che ha dato vita anche a due sequel usciti nel 2012 e nel 2015. L’appuntamento con il film è alle 21:30 circa su Italia 1.

Io Vi Troverò è uscito al cinema nel 2008 incassando poco più di 226,8 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 145 milioni incassati nel mercato statunitense. Il film in Italia ha incassato 1,4 milioni di euro.

La diciassettenne Kim è l’orgoglio e la gioia di suo padre Bryan Mills. Bryan è un agente in pensione che ha lasciato la CIA per stare vicino a sua figlia, in California. Kim vive con sua madre Lenore e il suo ricco patrigno Stuart. La figlia riuscirà a convincere Bryan di darle il permesso di andare a Parigi con la sua amica Amanda. Quando le ragazze arrivano a Parigi condividono un taxi con uno sconosciuto di nome Peter, e Amanda si lascia sfuggire che sono sole a Parigi.

Usando queste informazioni una banda albanese di trafficanti di esseri umani rapisce le ragazze. Kim ha appena il tempo di chiamare suo padre e dargli informazioni. Suo padre parla brevemente con uno dei rapitori e promette di uccidere i rapitori se non libereranno sua figlia. Minacce a vuoto, così Bryan Mills volerà a Parigi per cercare sua figlia e la sua amica, ed è solo l’inizio.