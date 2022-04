Controcorrente, con Veronica Gentili si parla della guerra in Ucraina: ospiti l'ex generale Bartolini e Toni Capuozzo

globalist

9 Aprile 2022 - 12.35

Preroll

Su, Retequattro, dopo il consueto appuntamento in access prime-time con “Controcorrente”, la trasmissione condotta da Veronica Gentili si allungherà e andrà in onda, a partire dalle ore 21.10, “Controcorrente Speciale Guerra” per raccontare il conflitto tra Russia e Ucraina giunto al suo 45esimo giorno. Collegamenti in diretta dal fronte e dalle zone di frontiera con gli inviati, nuove testimonianze di chi è sopravvissuto a questo orrore saranno approfonditi con ospiti Riccardo Ricciardi, l’ex generale Marco Bertolini, Agnese Pini e Corradino Mineo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nel corso della serata, con ospite Toni Capuozzo, ampio spazio alla presentazione del reportage realizzato dal giornalista e intitolato “1992-2022 – Ritorno all’inferno”, che andrà in onda a seguire, in occasione dei 30 anni dall’Assedio di Sarajevo. A cura di Carlo Gorla, per la Direzione Generale Informazione Mediaset, con la regia di Roberto Burchielli, Capuozzo e il suo storico cameraman Igor Vucic ricordano il clima di quei giorni, tornando nella capitale della Bosnia-Erzegovina, in parallelo a quanto accade nella democrazia governata da Volodymyr Zelenskyj. «Armi. Dateci armi. È questo l’aiuto umanitario di cui abbiamo bisogno». Gridando così, un gruppo di donne di Sarajevo si è avvicinato all’auto blindata dell’inviato della Nazioni Unite». Sono le parole di Toni Capuozzo impegnato allora sul campo per il TG5, le stesse che oggi ripetono a gran voce gli ucraini, a partire dal loro presidente.

Middle placement Mobile



Gli anni del conflitto bosniaco hanno visto coinvolto professionalmente e personalmente, Capuozzo. Il giornalista portò di nascosto in Italia Kemal, neonato vittima dei bombardamenti serbi, la cui madre era morta mentre il bimbo aveva perso una gambina. A cinque anni, cresciuto nella quasi normalità grazie alla protesi adattata di mese in mese al suo sviluppo, Kemal è tornato a Sarajevo. Capuozzo oggi è ancora il suo secondo papà: tra i due sopravvive un legame fortissimo, mai spezzato dalla distanza fisica.