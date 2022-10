Dunkirk, il capolavoro di Christopher Nolan questa sera su Rete 4

globalist Modifica articolo

22 Ottobre 2022 - 19.02

Preroll

Un grande film: questa sera, sabato 22 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Dunkirk, film del 2017 co-prodotto, scritto e diretto da Christopher Nolan. Ambientato durante la seconda guerra mondiale, il film racconta dell’evacuazione di Dunkerque nel maggio del 1940, ed è interpretato da un cast corale che comprende Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance e Tom Hardy.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Per aumentare il realismo del film la produzione ha usato il più possibile effetti speciali reali e non in computer grafica, facendo inoltre ricorso ad aeroplani d’epoca e a vere imbarcazioni che parteciparono all’evacuazione.

Middle placement Mobile

La trama

Dynamic 1

Nel maggio del 1940, dopo l’invasione della Francia da parte della Germania nazista, migliaia di soldati alleati si sono ritirati sulle spiagge di Dunkerque e, circondati dall’esercito tedesco, attendono di essere evacuati. Nolan ha scritto la sceneggiatura per raccontare la vicenda con pochi dialoghi e da tre punti di vista differenti: la terra, l’aria e il mare.