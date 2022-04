'Mister Felicità' stasera, giovedì 7 aprile, su Rai 2: trama e trailer

GdS

7 Aprile 2022 - 09.18 Giornale dello Spettacolo

Mister Felicità, in onda stasera, giovedì 7 aprile 2022 su Rai 2 è il film diretto dall’attore comico Alessandro Siani che si trova anche davanti alla telecamera nel ruolo di protagonista, insieme a Diego Abatantuono. Il film è uscito nelle sale italiane nel 2017.

Mister Felicità ha ottenuto un buon successo in Italia, nelle prime quattro settimane il film ha incassato 10 milioni di euro, con 1,9 milioni incassati solo nel primo weekend di uscita. Vediamone la trama e il trailer.

Mister Felicità – trama: Alessandro Siani nel film interpreta il napoletano Martino sfaticato che vive in Svizzera dalla sorella che un giorno a causa di un incidente non può più lavorare. Così Martino prende il suo posto e va a fare le pulizie dal dottor Gioia un mental coach. Durante un’assenza del dottore, il ragazzo si finge suo assistente e con il nome di Mister Felicità prende in cura una famosa campionessa di pattinaggio in crisi. Gli equivoci, ovviamente, sono dietro l’angolo.