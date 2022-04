Orsini e Cartabianca, la rabbia di Franco Di Mare: “Parole riprovevoli, show da ripensare”

globalist

6 Aprile 2022 - 19.29

Il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, riguardo la partecipazione di Alessandro Orsini ieri a Cartabianca, ha dichiarato: “Frasi riprovevoli, Rai3 si dissocia. Il talk è un modello da ripensare se cerca solo l’effettaccio per aumentare mezzo punto di share”.

Orsini, ospite di Cartabianca, ieri sera ha dichiarato che “Zelensky si deve dare una calmata” e che “i bambini possono vivere bene anche in dittatura”. La tesi di fondo è che tra la morte e la dittatura è meglio la dittatura e che quindi gli ucraini dovrebbero arrendersi a Putin.

Orsini, sulla sua pagina Facebook, ha provato a chiarire: “È sfiancante, ma provo ugualmente ad arginare. Ieri sera a Carta Bianca non ho detto che voglio che i bambini vivano sotto una dittatura. Questo è assolutamente falso”.

“Ho detto che preferisco che i bambini vivano in una dittatura piuttosto che sotto le bombe per esportare la democrazia occidentale. Ho poi aggiunto che un bambino può essere felice sotto una dittatura, ma non può esserlo sotto le bombe. In sintesi, preferisco che i bambini vivano in democrazia”, dice.

Il direttore di Rai3 Franco Di Mare interviene su Orsini che a Cartabianca ha parlato di bambini che vivono meglio in dittatura che in guerra: "Frasi riprovevoli, Rai3 si dissocia. Il talk è un modello da ripensare se cerca solo l'effettaccio per aumentare mezzo punto di share" — Stefano Cappellini (@il_cappellini) April 6, 2022