Studio Battaglia: il finale di stagione stasera, martedì 5 aprile

5 Aprile 2022 - 09.04 Giornale dello Spettacolo

Studio Battaglia torna stasera, martedì 5 aprile 2022, con il finale di stagione, di cui diamo alcune anticipazioni. La fiction di Rai 1 si ispira alla britannica The Split e racconta le vicende di uno studio familiare al femminile guidato da Lunetta Savino, matriarca cinica e spietata e con la battuta sempre pronta.

Studio Battaglia è prodotta da Palomar, scritta da Lisa Nur Sultan (candidata ai David di Donatello e vincitrice dei Globi d’Oro per Sulla mia pelle) e diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Rocco Schiavone). Accanto ai casi delle singole puntate e alle vicende personali delle protagoniste, durante la prima stagione seguiremo la vicenda del divorzio Parmegiani.

Studio Battaglia – anticipazioni degli episodi di stasera

1×07: la trasferta di lavoro al mare con Massimo si trasforma per Anna in un momento di evasione e pur senza compromettersi, si lascia andare e si gode il flirt con Massimo e il suo corteggiamento. A Milano si occupa invece di una donna che si sta separando dalla moglie dopo l’unione civile.

1×08: nell’udienza del caso Parmegiani, Anna prevale sulla madre Marina. Ma la situazione dello studio Battaglia non è florida e Marina è ormai decisa a vendere. Alessandro cambia idea e la famiglia può festeggiare il matrimonio di Viola e anche per Nina sembra esserci un nuovo amore nell’aria. Alberto cerca di recuperare il rapporto con Anna che però scopre che Massimo sta per lasciare lo studio.