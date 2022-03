Green Book: la storia vera dietro il film in onda stasera, mercoledì 30 marzo, su Rai 1

GdS

30 Marzo 2022 - 09.14 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Green Book, in onda stasera, mercoledì 30 marzo 2022 su Rai 1, è il film vincitore di tre premi Oscar, tra cui quello come miglior film, tratto da una storia vera che racconta il razzismo degli anni 60. Diretto da Peter Farrelly, eccone trama, cast e personaggi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Green Book, Ddretto da Peter Farrelly, il film si ispira alla storia vera del buttafuori italoamericano Frank Anthony Vallelonga, detto Tony Lip. Nel 1962, venne assunto come autista per accompagnare da New York verso il sud degli Stati Uniti uno dei pianisti più celebri dell’epoca, ossia l’afroamericano Donald Walbridge Shirley, detto Don, compositore e pianista jazz che ha pubblicato una ventina di album tra gli anni 50 e 60.

Middle placement Mobile

Don era in tour in molte città del paese e, pertanto, chiese lui stesso di assumere un autista/bodyguard che potesse portarlo nelle varie zone in cui erano previste le esibizioni. Come si vede nel film, in quegli anni chi aveva la pelle scura era caldamente invitato a viaggiare con la Negro Motorist Green Book alla mano, una specie di mappa di motel, ristoranti e distributori di benzina in cui gli afroamericani venivano normalmente accettati.

Dynamic 1

Green Book – la vera storia: Green Book fa riferimento ad una storia realmente accaduta, cioè l’amicizia tra Tony Lip e Don Shirley.

Doc Don Shirley, nato a Pensacola, in Florida, il 29 gennaio del 1927, da genitori giamaicani immigrati, ha mostrato il suo immenso talento per il pianoforte sin da piccolo, iniziando a suonare professionalmente all’età di 18 anni. Il produttori musicale Sol Hourk gli consigliò vivamente di focalizzarsi sul jazz e di non perdere tempo con quello strumento, perché secondo lui nessuno voleva vedere un pianista nero suonare musica classica.

Dynamic 2

Frank Anthony Vallelonga era soprannominato Lip (labbro) fin da quando era bambino: nato in una cittadina della Pennsylvania il 9 luglio del 1930 da genitori italiani, prima del lavoro di buttafuori al nightclub Copacabana e di diventare autista di Shirley, Tony Lip servì nelle file dell’esercito americano.

Le vicende raccontate nel film sono realmente accadute, fatta eccezione per la durata del tour: in realtà, Tony ha accompagnato Shirley da una città all’altra per circa un anno e mezzo, mentre nel film la loro avventura è stata concentrata in un periodo di due mesi.

Dynamic 3

Il cast di Green Book vede come protagonisti Viggo Mortensen, nei panni di Frank “Tony Lip” Vallelonga, e Mahershala Ali, nel ruolo di Don Shirley.

Il film è stato premiato con tre premi Oscar nel 2019. Le candidature ricevute sono state cinque, riuscendo a vincere sulla concorrenza come miglior film, miglior attore non protagonista a Mahershala Ali e miglior sceneggiatura originale a Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly.