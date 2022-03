'Parasite' stasera, venerdì 25 marzo, su Rai 3: la trama del film cult coreano

GdS

25 Marzo 2022

Parasite, il film in onda stasera, venerdì 25 marzo 2022, su Rai 3, è stata la prima pellicola in lingua non inglese a vincere l’Oscar come miglior film nel 2020. Diretto da Bong Joon-Ho, ha conquistato anche la miglior regia, il miglior film Internazionale, la Palma d’oro a Cannes e il David di Donatello.

Parasite, stasera su Rai 3, ha avuto un successo così clamoroso che HBO sta lavorando a una serie tv con il regista Bong Joon-Ho e Adam McKay (già produttore di Succession). Una curiosità: nella colonna sonora del film c’è anche Gianni Morandi con In Ginocchio da te, canzone che accompagna una lunga scena.

Parasite la trama – Al centro del film c’è la storia della famiglia Kim – padre, madre, figlio e figlia – tutti molto uniti, ma anche molto disoccupati, che hanno davanti a loro un futuro incerto, vivono in un piccolo sottoscala e la loro semplicità è anche la loro forza.

La speranza di un’entrata regolare si accende quando il figlio, Ki-woo, viene raccomandato da un amico, studente in una prestigiosa università, per un lavoro ben pagato come insegnante privato. Con sulle spalle il peso delle aspettative di tutta la famiglia, Ki-woo si presenta al colloquio dai Park. Quando il ragazzo, falsificando diploma e identità, diventa il tutor privato dell’erede della ricchissima famiglia, i quattro escogitano un piano diabolico per sistemarsi definitivamente. Ma anche una strategia perfetta nasconde conseguenze imprevedibili.