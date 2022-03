'Odio l'estate' stasera, venerdì 25 marzo 2022, su Canale 5: la trama

GdS

25 Marzo 2022 - 10.09 Giornale dello Spettacolo

Odio l’Estate, stasera, venerdì 25 marzo 2022 su Canale 5, è il film di Aldo, Giovanni e Giacomo diretto da Massimo Venier con il trio comico nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:40 circa su Canale 5.

Odio l’estate ha avuto la sfortuna di uscire al cinema nel 2020, giusto qualche settimana prima l’inizio della pandemia, e del conseguente lockdown. Odio L’estate, distribuito da Medusa Film, è comunque riuscito a incassare 7,5 milioni di euro, che può essere considerato un buon risultato.

Odio l’estate – la trama: Aldo Giovanni e Giacomo sono tre padri di famiglia che vivono a Milano e non potrebbero essere più diversi tra loro. Tra loro c’è l’organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, poi il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi adolescenziale e infine l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri.

I tre, e le rispettive famiglie, che non si conoscono, partono per trascorrere le vacanze al mare su un’isola della Puglia, raggiungendo una casa affittata sulla spiaggia. All’arrivo, però, le tre famiglie scoprono che, a causa di un errore da parte dell’agenzia di viaggi, hanno affittato tutte e tre la stessa abitazione. Si rivolgono quindi al maresciallo dei Carabinieri locale, il quale, per evitare l’avvio di una lunga serie di pratiche burocratiche e giuridiche, consiglia loro semplicemente di convivere tutti insieme nell’abitazione. Nel corso della vacanza vengono alla luce tutti i problemi e scheletri nell’armadio delle famiglie ed in particolare dei tre protagonisti…