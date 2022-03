Studio Battaglia, le anticipazioni sul doppio episodio di stasera, martedì 22 marzo

GdS

22 Marzo 2022 - 09.19 Giornale dello Spettacolo

Studio Battaglia, in onda stasera, martedì 22 marzo 2022, su Rai 1, è la nuova fiction Rai in 8 episodi ispirata alla serie britannica The Split che racconta le vicende di uno studio legale al femminile guidato da Lunetta Savino, cinica e spietata e con la battuta tagliente.

Studio Battaglia, in onda stasera alle 21.20, è scritta da Lisa Nur Sultan (candidata ai David di Donatello e vincitrice dei Globi d’Oro per Sulla mia pelle) e diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Rocco Schiavone). Stasera andranno in onda i primi due episodi: ecco alcune anticipazioni.

Studio Battaglia, episodio 3: Iniziano a emergere alcuni segreti del passato di Anna e Massimo che intanto lavorano al caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati con l’ex marito. Carla scopre che per anni ha vissuto nella menzogna mentre le sorelle Battaglia vengono a sapere che in realtà Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle.

Studio Battaglia, episodio 4: Un attacco hacker fa emergere una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali. Anna difende una nota onorevole che vuole divorziare dal marito senatore, che l’ha tradita. Viola ha dei dubbi riguardo alle nozze e per colpa di Nina il suo matrimonio salta. Alberto deve confessare ad Anna una terribile verità che rischia di mandare in crisi il loro matrimonio.