Ugo Tognazzi e la sua voglia matta di vivere: il documentario sul grande attore stasera su Rai 2

17 Marzo 2022 - 09.47 Giornale dello Spettacolo

Ugo Tognazzi e la sua voglia matta di vivere è il documentario in onda stasera, giovedì 17 marzo 2022, su Rai 2 in occasione dei 100 anni della nascita di Ugo Tognazzi. Il documentario è scritto e diretto dal figlio Ricky e raccontato dai figli e dagli amici di Ugo ed è un racconto del Tognazzi più intimo: un lungo flashback sulla vita di uno dei più grandi attori italiani.

Ugo Tognazzi e la sua voglia matta di vivere raccoglie non solo le voci dei parenti ma anche di amici come Andréa Ferréol, Pupi Avati, Alessandro Haber, Simona Izzo, Luca Barbareschi, Arturo Brachetti, Fioretta Mari, Michele Placido, Enrico Vanzina, Marco Risi, Marco Ferreri, Giovanna Ralli, Ornella Muti, Barbara Bouchet, Laura Delli Colli e altri ancora.

Amici e parenti che lo circondavano nelle sue case da Velletri a Torvajanica, dall’amore per il mare a quello del tennis, con un forte amore per la convivialità con l’energia che gli guizzava nei muscoli anche quando ormai non era più un ragazzo ma pur sempre ossessionato dalla voglia di fare.