Arnold Schwarzneger al popolo russo: "Il vostro governo vi sta mentendo, questa guerra è illegale"

17 Marzo 2022 - 17.36

Arnold Schwarzneger, attore di Hollywood ed ex governatore della California, ha lasciato un messaggio ai russi in un lungo messaggio pubblicato suoi social, in cui tenta di usare la sua capacità persuasiva per rompere la barriera che da Mosca si sta sollevando nei confronti della narrazione occidentale di questo conflitto.

Arnold Schwarzneger si rivolge ai russi in inglese con sottotitoli in russo: parte da lontano, ripercorrendo la storia militare del padre, che aveva visto da vicino l’assedio di Leningrado (che Zelensky nelle ultime ore ha paragonato a quanto sta accadendo a Mariupol) per poi spiegare il suo amore per la Russia e il suo popolo con il ricordo dell’incontro con Yuri Petrovich Vlasov, campione di sollevamento pesi russo che vide per la prima volta esibirsi a Vienna, nel 1961, e che inspirò in lui la passione per questa pratica.

L’attore è rivolto ai civli come anche ai soldati: “Alcuni di loro nemmeno sapevano che stessero andando a fare una guerra”. Torna quindi al paragone con il padre, austriaco, che “quando andò ad assediare Leningrado era stato spinto a farlo dalle menzogne che il suo governo gli aveva raccontato. Ne tornò distrutto, devastato psicologicamente e fisicamente, vivendo in sofferenza per il resto della sua vita”.

“Questa è una guerra illegale”, dice Schwarzenegger, parlando ancora ai russi e invitandoli a diffidare dalla disinformazione e capire la catastrofe che si sta producendo.