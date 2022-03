Amore Criminale - storie di femminicidio: i casi di stasera del programma di denuncia con Veronica Pivetti

GdS

17 Marzo 2022

Amore Criminale, storie di femminicidio: primo appuntamento stasera, giovedì 17 marzo 2022, per il programma condotto da Veronica Pivetti, in onda su Rai 3, che racconta storie che non vorremmo più sentire. Le immagini ricostruite si alterneranno testimonianze ai testimoni diretti e immagini di repertorio.

Amore Criminale, storie di femminicidio è un programma di denuncia sociale del tragico fenomeno del femminicidio. La redazione del programma accoglie le numerose richieste di aiuto che inviano le donne e le smista presso i vari Centri Antiviolenza situati in ogni regione italiana. Il programma è realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questa sera il caso centrale sarà quello di Manuela una donna di 35 anni di Brescia che lavora in un centro per servizi amministrativi. Proprio a lavoro conosce Fabrizio, 48 anni, sposato, padre di due figli. Peccato che si presenti come separato, solo una delle tante menzogne che le racconterà.

I due iniziano infatti una storia clandestina che si regge sulle tante promesse che Fabrizio fa a Manuela. Ma intanto l’uomo ha due vite in parallelo. Dopo l’ennesima lite per le sue bugie il 28 luglio 2018 Fabrizio uccide Manuela e parte con moglie e figli per la Sardegna. Quando torna dalla vacanza il quadro indiziario è chiaro e l’uomo viene arrestato e condannato a 16 anni di carcere con rito abbreviato. Una sentenza definitiva.