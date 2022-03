18 Regali, trailer e trama del film con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli stasera su Rai 1

GdS

16 Marzo 2022 - 08.56 Giornale dello Spettacolo

Preroll

18 Regali, in onda stasera, mercoledì 16 marzo 2022 su Rai 1, è un film italiano uscito in sala il 2 gennaio 2020 con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli. Il film, diretto da Francesco Amato e prodotto da Andrea Occhipinti con la Lucky Red, insieme a Rai Cinema e Vision Distribution, è ispirato a una storia vera. Eccone la trama e il trailer:

OutStream Desktop

Top right Mobile

18 Regali, in onda stasera alle 21.20, racconta la storia di Elisa, una donna di 35 anni che nell’estate del 2001 muore di cancro lasciando solo il marito Alessio e la figlia Anna appena nata. Prima di morire, sapendo di non avere più speranze, Elisa trova un modo per restare ancora accanto alla sua, preparando così 18 regali da dare alla figlia.

Middle placement Mobile

Anna così per 18 anni a ogni compleanno riceve un regalo per conto della madre. Arrivata al diciottesimo però, dopo aver ricevuto il regalo, la ragazza non si presenta alla festa, il vuoto lasciato dalla madre è troppo grosso e decide di ribellarsi. Inizia a girovagare di notte e finisce per avere un incidente, non accorgendosi della macchina che la investe in pieno. Quando si risvegli ha il regalo ideale: la madre, le due donne possono così impararsi a conoscere.

Dynamic 1

18 Regali: il trailer